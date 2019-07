Mercedes Aráoz: Si se incumple plazo, no significa negar la confianza

El 25 de julio vence el plazo para que el Legislativo apruebe los seis proyectos de reforma política en una primera legislatura, sujeto a la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo en torno a dichas iniciativas.

A juicio de la oficialista Mercedes Aráoz (PPK), aun si no se cumple con el plazo previsto, no se podría considerar como una negativa a la confianza otorgada al Ejecutivo. “No lo creo, porque ello no está escrito en la Constitución”, dijo.

La congresista y vicepresidenta de la República explicó que, si bien el Parlamento otorga o no la confianza, el jefe de Estado podría plantear una nueva solicitud, aunque está segura de que eso no está en los planes de Palacio de Gobierno. “El Presidente está buscando tener pronto (resultados) para cumplir con los procesos electorales que vendrían para el 2021”, anotó.

Plazo y condición

El 30 de mayo, Martín Vizcarra presentó ante el Congreso la cuestión de confianza relacionada a las políticas de estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, y propuso la aprobación de seis proyectos de reforma política sin vulnerar su esencia, hasta el 25 de julio. Se advirtió que si hasta “el fin de la presente legislatura” no se tenía luz verde, entonces se entendería como una negativa a la confianza.

Preocupación

Hasta la fecha solo un proyecto ha sido aprobado en el pleno del Congreso, referido a la inscripción, afiliación y cancelación de partidos.

Ello ha generado la preocupación del Mandatario. “Ha pasado más de un mes y nos queda una semana. (...) ¿De los seis proyectos cuántos se han aprobado? Uno. Esa es nuestra preocupación”, señaló ayer desde Ate.

Prórroga

Tras dicho pronunciamiento, Aráoz no descartó una nueva ampliación de legislatura para la aprobación de los proyectos. “Si hay que extender el plazo de la legislatura para que continúe, o hacer una corta de agosto a septiembre, o después cortarla y volver a otra legislatura, lo haremos para cumplir con estas normas”, agregó.

Resaltó que estas normas tienen que debatirse, por lo que mostró sus deseos de que se pueda cumplir con los plazos previstos.