Mercedes Aráoz tras juramentación: Vizcarra ha dado la instrucción de no entrar a Palacio de Gobierno

Mercedes Aráoz, quien fue encargada por el Congreso disuelto como presidenta de la República, dijo que juramentó en el puesto por respeto a sus principios y como un “acto político” antes que como la asunción de funciones. “Tenemos que ser prudentes, y lo correcto es cumplir dentro del marco constitucional mis funciones, esto es más un acto político que asumir funciones”, dijo Aráoz a la agencia Reuters, a la cual también descartó conformar un gabinete de ministros paralelo al de Martín Vizcarra.

Mercedes Aráoz juró al cargo de presidenta de la República ante el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, luego que con 86 votos el pleno del Parlamento decidiera suspender temporalmente en el cargo de jefe de Estado a Martín Vizcarra, algo que se llevó a cabo luego que este último anunciara la disolución del Legislativo.

“Lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional (TC) y cualquiera sea el resultado tendremos que respetarlo, por supuesto”, indicó la vicepresidenta desde su departamento ubicado en Miraflores.

Aráoz aseguró que le gustaría hablar con Martín Vizcarra luego de la crisis ministerial que fue generada luego que el Ejecutivo considerara la cuestión de confianza planteada por Salvador del Solar como rechazada, pero detalló que hasta ahora no ha logrado hacerlo.

“No he hablado con él (Martín Vizcarra). Me encantaría hablar con él, pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”, aseguró. La también congresista del Parlamento disuelto reconoció que el Congreso no tuvo un buen comportamiento, pero reiteró su anhelo de que se llegue a un proceso de diálogo. “Tuvimos un pésimo Congreso, pero creo que eso no es la razón para cerrarlo [...] Creo que el Congreso y el Ejecutivo estaban obligados a encontrar un consenso”, manifestó a la agencia Reuters.