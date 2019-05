Mercedes Aráoz sobre reunión en Palacio: "Son decisiones del presidente a quién convoca o no"

Síguenos en Facebook

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se animó a pronunciarse sobre su ausencia en Palacio de Gobierno del último miércoles, cuando el mandatario Martín Vizcarra anunció que iba a presentar una cuestión de confianza ante el Congreso.

Desde la sede del Legislativo, Aráoz comentó escuetamente que no recibió la llamada telefónica del jefe de Estado para citarla a ese encuentro.

"Son decisiones del presidente a quién convoca o no convoca. Yo he estado trabajando todo el día y no he recibido una llamada. Pero yo les mandaba chats. No se preocupen, nosotros nos comunicamos. Nuestros diálogos son internos, no tenemos que hacer shows ni espectáculos", sostuvo.

Respaldo

Luego, la también legisladora de PPK aseguró que respalda la determinación del mandatario Vizcarra con respecto a presentar la cuestión de confianza.

"Yo respaldo que se haga eso para buscar otra vez un espacio de diálogo para llegar a conclusiones pronto, a ritmos calmados evidentemente, para poder tener esa reforma lista. Para que el 2021 tengamos las mejores normas para el proceso electoral", subrayó.

Además, negó que el Ejecutivo tenga previsto cerrar el Parlamento como han señalado algunos miembros de la oposición.

"Cerrar el Congreso por cerrarlo, no es el objetivo. (...). Aquí lo que se tiene que ver es que si se plantea la cuestión de confianza es para decir pónganse rápidamente a trabajar porque ese es el tema de fondo, un tema importante para nuestras políticas de Estado", remarcó.

En un mensaje a la Nación, el mandatario dio a conocer que iba a presentar la cuestión de confianza en compañía del jefe de Gabinete, Salvador del Solar, los ministros de Estados, entre otras autoridades que se congregaron en la sede del Ejecutivo el último miércoles.