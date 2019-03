Mercedes Aráoz y Jorge Castro protagonizan altercado en pleno del Congreso (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de la denuncia del congresista Jorge Castro, que involucra a nuevos congresistas en supuestos cobros irregulares, la mañana de hoy se produjo un altercado entre dicho parlamentario y Mercedes Aráoz, quien ha sido una de las comprometidas.

Antes de la discusión en el Pleno del Congreso, Aráoz se había defendido de la acusación del congresista Jorge Castro, alegando errores administrativos.

"Yo represento al ciudadano peruano y acudir a hacer labores de representación no es delito. No puede el señor (Jorge Castro) echar barro por su ignorancia, tiene que aprender a entender. Ahora, si el recibió doble, ya es otro problema. Nosotros no hemos recibido nunca doble. Han sido fallas administrativas. Nosotros no administramos recursos públicos", dijo la parlamentaria y también vicepresidenta de la República.

Horas después, durante el pleno, el congresista Jorge Castro, exaltado, le respondió.

"La Sra. Aráoz nos ha lanzado infinidad de injurias y es lamentable. Quieren proteger la corrupción. Si no hay corrupción que se demuestre. Cada uno de los señores tienen que rendir cuentas de los lugares que han visitado. Tantas mentiras que han dicho", dijo Castro.