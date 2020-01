La vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien en octubre pasado anunció su decisión de “renunciar irrevocablemente” a dicho puesto, aseguró hoy que todavía ocupa tal cargo por “decisión popular”.

Luego de cumplir con su deber cívico de votar en el colegio Rebeca Carrión Cachot de Miraflores, la también exintegrante del Parlamento disuelto reveló que ha buscado, sin éxito, comunicarse con el presidente Martín Vizcarra. “Le he mandado mensaje, pero no hemos podido conversar”, declaró a la prensa.

Mercedes Aráoz (26/01/20)

“Yo soy vicepresidenta hasta que se cumpla el mandato (...) yo soy vicepresidenta por mandato popular, así como fuimos elegidos, y como por mandato popular yo puedo optar por la renuncia, yo presenté mi carta de renuncia, veremos qué con esa carta de renuncia el Congreso entrante”, declaró.

A la consulta de si el titular del próximo Legislativo asumiría la presidencia en reemplazo de Vizcarra -si es que el Parlamento acepta su dimisión- Aráoz Fernández dijo ese tema debe revisarse. “Voy a tener que conversar con el Congreso, conversar con el Ejecutivo, eventualmente, para ver cómo se resuelve”, añadió.

“No, no he tenido la oportunidad de conversar con él, le he mandado mensaje, pero no, no hemos podido conversar y, bueno, nada, estamos tranquilos, yo creo que lo más importante para el país es tomar una decisión de seguir adelante por el bien de nuestros ciudadanos”, manifestó.

También negó que haya sido un error el haber jurado como presidenta encargada del país el día en el que Vizcarra anunció la disolución del Parlamento.

“A mí me dieron una encargatura, como cualquier otra encargatura que yo he hecho varias veces cuando estaba de presidente Kuczynski y el propio presidente Vizcarra (...). La situación cambió al día siguiente, obviamente había que tomar una decisión firme que evite la conflictividad social, que evite otra vez la polarización, y yo creo que mi decisión posterior fue retirarme para no afectar ese ambiente de paz social que se necesitaba”, sostuvo.

En esa línea, agregó que ella aún considera que el cierre del Congreso fue inconstitucional. “Aunque, obviamente, ya hubo una decisión del Tribunal Constitucional (TC), digamos, hay cuatro contra tres, yo todavía sigo pensando como esos tres, pero ya el fallo se dio y, entonces, hay que respetarlo”, puntualizó.