Mercedes Aráoz a Jorge Castro: "No puede echar barro como ventilador por su ignorancia" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La congresista de Peruanos por el Kambio, Mercedes Aráoz, respondió al congresista no agrupado, Jorge Castro, quien denunció cobros irregulares por parte de algunos parlamentarios, en donde se vio involucrada Aráoz.

"No puede echar barro como ventilador por su ignorancia, tiene que aprender a entender", fueron las palabras de la congresista, quien señaló que la representación de un legislador es "todo el tiempo". "Yo represento las 24 horas del día, 7 días a la semana a la ciudadanía. Lo hago con mi función congresal", agregó.

"El señor con muy mala fe, lo vuelvo a decir, ataca a otros en vez de usar argumentos y los argumentos son estos: No hay peculado porque no hemos cometido ningún delito, ninguno de nosotros, si hay cobro doble es otra cosa pero si no estamos cobrando doble si hemos recibido el recurso por hacer nuestro trabajo de representación", aseguró.

Asimismo, indicó que la "gente del fujimorismo" está en la misma racionalidad de aquellos que defienden el cobro por sus gastos de representación.

Como se recuerda, el legislador Jorge Castro dio a conocer una lista de 11 parlamentarios acusados por un supuesto cobro irregular durante sus actividades en la semana de representación. Entre los que citó a citó a los congresistas Alberto de Belaunde (Bancada Liberal), Patricia Donayre (Unidos Por la República), Mauricio Mulder (APRA), Marco Arana (Frente Amplio), César Villanueva (APP), Daniel Salaverry (no agrupado), Manuel Dammert y Marisa Glave (Nuevo Perú), así como a Carlos Bruce, Janet Sánchez y Mercedes Aráoz (Peruanos Por el Kambio)