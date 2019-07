César Vásquez sobre Mesa Directiva del Congreso: "El fujimorismo se va alejando cada vez más esta posibilidad"

Síguenos en Facebook

En poco tiempo se realizará la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso y algunas voces consideraron que Pedro Olaechea sería una opción para ser Presidente del Legislativo. Pero tres congresistas han dado sus opiniones al respecto

César Vásquez,vocero de Alianza para el Progreso (APP) señaló que el fujimorismo se aleja de la posibilidad de integrar nuevamente la mencionada Mesa Directiva, aunque consideró al parlamentario Pedro Olaechea para que integre su grupo a postular.

"En la práctica no pueden lanzar este salvavida, porque (Pedro Olaechea) no es afiliado al fujimorismo ni forma parte de la bancada, aunque todos sabemos que es bien cercano a él, podría ser una alternativa a evaluar, no lo descartamos pero hay que esperar. El fujimorismo se va alejando cada vez más esta posibilidad (de integrar la mesa del Congreso)", manifestó.

Por su parte, el congresista Richard Arce de Nuevo Perú consideró que el fujimorismo ya no debe formar parte de la mesa directiva por sus propias acciones, y que su grupo parlamentario buscará "hacer una plataforma multipartidaria".

"El fujimorismo no tiene ninguna opción de seguir una vez más, por cuarto año consecutivo, manejando la Mesa Directiva por todos los antecedentes, blindajes, los direccionamientos, proyectos de ley a favor del interés particular de Keiko Fujimori", comentó el parlamentario Richard Arce. Asimismo sobre Pedro Olaechea como posibilidad de ser parte de la Mesa Directiva afirmó que "pertenece a la bancada Republicana, y están buscando (los fujimoristas) una propuesta que parezca multipartidaria, pero recordemos que el año pasado la propuesta fue presentada únicamente por fujimoristas, y la congresista (Yeni) Vilcatoma retornó a la bancada de Fuerza Popular a consecuencia de la elección de esa Mesa Directiva".

Finalmente, el fujimorista Segundo Tapia señaló que apenas se reúna su grupo, se considerara un candidato a la Mesa Directiva: "No quiero adelantar (detalles), aún no nos hemos reunido, aunque espero que lo harán pronto".