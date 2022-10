El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agro Rural, dejó sin efecto los resultados de la evaluación a las empresas internacionales para la adquisición de urea, luego de que la Contraloría General de la República observará presuntas irregularidades en el proceso de licitación.

“Dejar sin efecto el acta de resultados de evaluación y aplicación de puntajes del procedimiento “Adquisición internacional de fertilizante nitrogenado Urea, en el marco del Decreto de Urgencia N° 013-2022 y sus modificatorias”, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución”, se indica en el documento al que accedió Correo.

De acuerdo a la resolución, el pasado 21 de octubre, el Organismo de Control Interno del Midagri remitió un Informe de Reporte de Avances ante Situaciones Adversas N° 001-2022-OCI/5741-SVC en la adquisición del compa de urea. En dicho documento se detalló que existe una situación adversa y se solicitó “en el plazo máximos de dos días hábiles desde la comunicación del citado informe, se adopten las acciones preventivas o correctivas”.

“El postor Prime Charters International, que ocupó el primer lugar de calificación, presentó un documento denominado “Certificate of Quality” emitido por la empresa NAASAI HARVEST LIMITED, que certifica la calidad de una muestra de urea granulada y no podría certificar la producción de urea, situación que no podría garantizar que la compra se realice en las condiciones de calidad requerida”, se indica una de las observaciones.

Otro caso fue el del postor Expert ATS, que ocupó el tercer lugar de calificación y presentó certificados ISO 9001:2015 y 14001:2015 que contarían con un alcance para “importación y exportación de petroquímicos y derivados del petróleo y ventas al por mayor”, mas no un certificado ISO correspondiente a una empresa productora de urea.

“Asimismo, no acreditó el cumplimiento de algunas características técnicas, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas para la adquisición de fertilizante urea, situación que no podría garantizar que la compra se realice en las condiciones de calidad requerida”, se detalla.

Por este motivo, se adoptaron “las medidas correctivas” conforme al sustento técnico presentado por la Unidad de Administración, la Sub Unidad de Abastecimiento y la Sub Unidad de Comercialización y Extracción de Abonos, dejando sin efecto el “acta de Resultados de evaluación y aplicación de puntajes” del 19 de octubre de 2022.

