La Superintendencia de Migraciones designó este jueves a Fernando Mauricio Griebenow como nuevo Jefe de Puesto de Control Migratorio de la Jefatura Zonal del Callao. Su nombramiento fue oficializado por la resolución Nº 000249-2021-Migraciones.

Griebenow reemplaza en el cargo a Lita Patricia Orrego, quien ocupó el cargo hasta el pasado 6 de noviembre. Este cambio se produce luego de que Latina denunciara que desde Migraciones se dio la orden de reportar la presencia de “figuras públicas” en el aeropuerto Jorge Chávez a modo de “incidencias”.

Por este caso, Orrego declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Además de ella, se presentaron los inspectores de Migraciones Rosa Elena Portocarrero Linares y Yoni Dante Matta Peña, quienes coincidieron en señalar a Jane Jansson, jefe zonal del Callao, como la responsable de las directivas.

A su turno, Jansson de Ramírez, quien fue jefa del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta el 31 de mayo, cuando asumió como jefa zonal del Callao (aeropuerto y puerto), negó haber dado una orden específica para que se tomen capturas de pantalla sobre información relevante.

“Yo no he ordenado nada. Lo que se ha pedido siempre, efectivamente, es cualquier incidencia que pudiera pasar en recintos, que por favor se pudiera informar. Toma de fotografías, no lo he ordenado, en ningún momento he pedido ningún pantallazo. La metodología era informar pero yo no he solicitado capturas de pantalla”, aseguró ante la Comisión de Fiscalización.

Según informó un reportaje de Punto Final, la información migratoria de personas famosas era filtrada por un grupo de empleados de la entidad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego que los trabajadores recibían el pasaporte del pasajero respectivo para realizar la lectura digital del documento.