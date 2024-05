El empresario y exdirectivo de Petroperú, Miguel Atala, aseveró ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que entregó al expresidente Alan García Pérez la suma de US$ 1′335,000.

Según el testimonio, este dinero era parte de lo depositado previamente por la empresa constructora Odebrecht en una cuenta bancaria de Andora.

Las declaraciones de Atala fueron en calidad de prueba anticipada por el proceso penal que se sigue contra Luis Nava Guibert, Enrique Cornejo Ramírez y otros por el delito de lavado de activos

En su declaración, Atala señaló que todo inició en el periodo 2006-2011 cuando el entonces secretario presidencial Luis Nava Guibert lo contactó para que reciba depósitos “por asesorías” en una cuenta bancaria en el extranjero. Luego fue contactado por Jorge Barata, directivo de Odebrecht.

“El día 8 de octubre (de 2007) a mí me llaman para pedirme una cita, me llama el señor Barata y me dice que quiere una cita conmigo, yo le digo que venga a mi casa, él me llama a pedido del señor Nava. Barata viene a mi casa, conversamos por el espacio de 30 minutos, me explica que para abrir esa cuenta que pidió Nava él necesita autorización para que él me presente a un banquero”, narró Atala Herrera.

Tras esto, abrió una cuenta bancaria en la Banca Privada de Andorra de la off shore Ammarin Investment INC, a pedido de Luis Nava Guibert, y recibió cinco depósitos de la empresa Kleinfeld entre los años 2007 y 2008.

Añadió que el dinero a Alan García se entregó entre los años 2010 y 2017 en Palacio de Gobierno, la Universidad San Martín de Porres o viviendas.

Miguel Atala: “Acá está el dinero más los intereses”

Atala detalló que se entregó dinero bajo cantidades que oscilaban entre los 20,000 y 40,000 dólares, hasta completar la cantidad de US$ 1′335,000.

“El primer envío fue de 300 mil dólares; el segundo, 300 mil dólares; el tercero de 250 mil dólares; el cuarto de 200 mil dólares; y el quinto, 262 mil dólares”, detalló.

El exfuncionario también puntualizó que en un evento realizado en Brasil, donde acudió García, Luis Nava le confesó que el dinero no era para él sino para el entonces jefe de Estado.

“Le entregué 1 millón trescientos treinta y tantos mil dólares ¿por qué le entregué la diferencia? para la última liquidación fui con mi documento en mano, porque así llevaba la cuenta, y le dije acá el dinero más los intereses que he recibido”, acotó.