La integrante de la Comisión Permanente, Milagros Salazar, aseguró que el gobierno no cumple su obligación ante el Parlamento con respecto a enviar información solicitada sobre los decretos de urgencia que remitieron.

Durante una entrevista con Canal N, la fujimorista especificó que han revisado muchos de los decretos de urgencia remitidos por el Ejecutivo, pero algunos no han sido aprobados ni rechazados por la posición de los ministros.

Incluso, refirió que el jefe de Gabinete, Vicente Zeballos, recomendó a los ministros no brindar información adicional a la Comisión Permanente porque este grupo no es “propiamente” el Congreso de la República tras su disolución por determinación de Martín Vizcarra.

“Definitivamente (el Ejecutivo no se ha tomado en serio la obligación frente a la Comisión Permanente de atender las preguntas). Hubo un comunicado del señor Vicente Zeballos que no dieran información a la Comisión Permanente porque no era el Congreso”, remarcó.

Agregó que en varias oportunidades han enviado documentos solicitando datos adicionales, pero les dijeron que no pueden remitirlos porque ya no les corresponde (analizarlos), sino al nuevo Parlamento.

Detalló que hasta el momento tienen 36 decretos de urgencia con informe, 27 aprobados, nueve observados y 17 aprobados con observación.

“Hasta la fecha tenemos 69 decretos de urgencia, el último ha sido el lunes en la tarde que ha ingresado. Hasta este momento, hemos revisado... tenemos 36 decretos de urgencia con informe, 27 aprobados, 9 observados, 17 aprobados con observación”, sostuvo.

Labor de Comisión Permanente

En otro momento, Milagros Salazar estimó que la Comisión Permanente concluirá su labor en la quincena de marzo. Dijo que si bien, los nuevos congresistas recibirán sus credenciales el 28 de febrero, se debe cumplir todo un proceso para la instalación de la Mesa Directiva del nuevo Parlamento.

“La entrega de las credenciales...tiene que haber la Junta Preparatoria y la entrega de sus declaraciones juradas...pensamos que será en quincena de marzo”, expresó.