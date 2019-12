La integrante de la Comisión Permanente Milagros Salazar dijo que en el gobierno de Martín Vizcarra hay gran cantidad de moqueguanos que demuestran incapacidad en los cargos que desempeñan.

“El gobierno se ha llenado de puros moqueguanos y están demostrando la incapacidad de ellos, porque recuerden que no solamente está en este ministerio, sino también hay varios moqueguanos y exgobernadores regionales en el Ministerio de Salud”, expresó en diálogo con RPP.

Ante la pregunta de que por ser oriundos de Moquegua merecen ser desmerecidos, Salazar dijo que los presentes en las carteras ministeriales no cumplen con el perfil.

“En el sentido que está trayendo a sus amigos que no tienen una buena gestión, que no tienen el perfil para estar en esas carteras ministeriales y es por eso que al corte estamos viendo que la parte de la ejecución, mira cómo estamos. No se trata de traer amigos, se trata de colocar personas que tengan el perfil para hacer una buena gestión, con eficiencia y eficacia, y lo que están demostrando es que trae a sus amigos que simplemente no tienen ningún beneficio para el sector y para la población”, manifestó.

Milagros Salazar dice que en el gobierno de Martín Vizcarra hay mucho moqueguanos. Video: RPP