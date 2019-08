Milagros Salazar: No se debe amarrar el adelanto de elecciones a la cuestión de confianza

Síguenos en Facebook

La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, señaló que el proyecto del adelanto de elecciones y la cuestión de confianza son temas que no deben estar "amarrados".

Durante una entrevista con Cuarto Poder, la fujimorista indicó que el presidente Martín Vizcarra no debería condicionar la iniciativa -anunciada en el mensaje a la Nación- a esa prerrogativa del Ejecutivo.

"No podemos amarrar una reforma constitucional a la cuestión de confianza. Esos son temas separados. (Vizcarra) no puede decir sino me aprueban hago una cuestión de confianza", remarcó.

"Debemos tener independencia de poderes"

Luego, Salazar destacó la importancia de la independencia de los poderes del Estado, al tiempo de lamentar que el mandatario solo se centre en una "sola agenda" cuando hay tantos temas pendientes por resolver.

"El presidente tiene una sola agenda y la agenda de nuestro país es amplia, la reconstrucción del norte está en un 27% (...) el presidente si tiene la potestad de presentar un proyecto de ley, hasta ahí cumplió su función. Lo corresponde al Congreso (es resolver), tenemos que tener independencia de poderes", sostuvo.

"Daniel Salaverry ha sido el peor presidente del Congreso"

En medio del tema, Milagros Salazar aseguró que Daniel Salaverry ha sido el peor presidente del Congreso porque no desarrolló de forma adecuada sus funciones. Además, defendió la labor de la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra.

"Si dicen por qué no se debate (el adelanto de elecciones), es porque no se había instalado la Comisión (de Constitución) (...), luego hay que respetar el proceso parlamentario. Eso ha sucedido en la gestión de Daniel Salaverry, ese es el peor presidente del Congreso que hemos tenido, que no ha respetado los procesos no hemos tenido Consejo Directivo, ni Junta de Portavoces y ha hecho lo que ha querido", refirió.

"En todas las comisiones hay representantes de las diferentes bancadas. Bartra es la presidenta (de Constitución) que dirime el debate y (ella significa) un voto. Su posición de ella si fuera personal no va a decidir en la aprobación o archivamiento", añadió.