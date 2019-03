Milagros Salazar sobre Lescano: No tiene la hombría para reconocer su error y ofrecer disculpas

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, lamentó la actitud de su colega de Acción Popular, Yonhy Lescano, quien se retiró de la sesión de la Comisión de Ética cuando se evaluaba el pedido de suspensión de 120 días en su contra por la denuncia de acoso sexual a una periodista.

En ese sentido, la fujimorista aseguró que Yonhy Lescano carece de "hombría" para admitir su error y ofrecer disculpas públicas a la denunciante.

"Lamento la postura del congresista Lescano quien no tiene la hombría para reconocer su error y pedir las disculpas públicas a la persona denunciante, a su familia y la ciudadanía que confío en él", remarcó la legisladora en diálogo con Radio Exitosa.

Luego, Milagros Salazar indicó que se ha demostrado en la sesión del grupo de trabajo que Lescano tiene responsabilidad de los hechos que se le imputan, por lo cual, se aprobó la recomendación para su suspensión por 120 días.

"No acepta su responsabilidad que es exclusiva de él. Se ha demostrado y el informe es contundente, se ve que trata de cambiar la versión de los hechos, dando la responsabilidad a los miembros de su seguridad", sostuvo.

Este viernes, la Comisión de Ética aprobó la recomendación para suspender por 120 días a Lescano tras ser denunciado por acoso sexual a través del Whatsapp a una periodista.

"Es una patraña, una conspiración. No nos vamos a quedar porque no me están dando el uso de mal palabra, me están negando un derecho", manifestó el parlamentario antes de retirarse de la sesión.