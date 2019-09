Milagros Salazar: Vacancia de Vizcarra no está en agenda de Fuerza Popular

La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, negó que su bancada tenga en agenda la vacancia del presidente Martín Vizcarra tras la difusión de un chat en el que se habla del tema este jueves.

Desde la sede del Legislativo, la fujimorista indicó que su grupo parlamentario no ha planteado esa posibilidad por ningún asunto como el adelanto de elecciones ni la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

"Nunca he tenido en agenda la vacancia del presidente Martín Vizcarra. No ha entrado ninguna moción. Ratifico que nosotros como bancada de Fuerza Popular en agenda no tenemos la vacancia del presidente", subrayó.

Al ser consultada sobre las afirmaciones de su colega de bancada Miguel Elías a través del Whatsapp, Salazar respondió: "Es su posición personal de él, él no es el vocero, él no es (...) yo soy la responsable".

También, dijo que no puede confirmar o descartar si esos diálogos son verdaderos o falsos.

"No podría asegurar (que son falsos o verdaderos) porque no los he visto. Si es un tema de Elías, él asumirá su posición porque él lo dijo", remarcó.

Este jueves, El Comercio difundió conversaciones de Miguel Elías y la legisladora Tamar Arimborgo en el que se refiere a una eventual vacancia presidencial.

“Hoy estaremos más unidos que nunca (…) por la institucionalidad del Congreso tendremos los votos. El lunes disciplinadamente votaremos por el TC y con la misma asistencia, la vacancia”, indica el fujimorista.

En tanto, la congresista Tamar Arimborgo en el mismo chat mencionó: “Vamos por el archivo de una buena vez”, con respecto al proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones que se archivó en la Comisión de Constitución.

Adelanto de elecciones

De otro lado, Milagros Salazar defendió la prerrogativa del Congreso con respecto a aprobar o rechazar el proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones, al comentar el archivamiento en la Comisión de Constitución.

"Nuestra prerrogativa como Congreso es decidir, aprobar o rechazar un proyecto y este proyecto por el sustento técnico era un proyecto insconstitucional y lo que ha correspondido es que vaya al archivo", sostuvo.

Posteriormente, la fujimorista dijo esperar que en la sesión del Consejo de Ministros de este jueves se hayan debatido temas importantes para el país y no otros asuntos.

"No quiero especular con relación a la sesión del Consejo de Ministros. Sabemos que el presidente venía hoy día, hoy estaba programado el Consejo. No sé que temas importantes puedan tratar. Espero que esos temas sean para solucionar los problemas del país", enfatizó.