El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que el Gobierno dispuso seguridad personal permanente para la fiscal provincial Margarita Haro Pinto, quien denunció haber recibido amenazas de parte de una organización criminal.

Durante una conferencia de prensa, el titular del Interior afirmó que el Ejecutivo respalda de manera constante a las autoridades encargadas de la acción penal y mantiene coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Hemos venido el día de hoy en nombre del Gobierno, en nombre del sector Interior, para brindarle todo nuestro respaldo y apoyo a la doctora Margarita Haro Pinto. Se ha dispuesto que inmediatamente tenga una seguridad personalizada durante las 24 horas”, indicó Tiburcio.

El ministro reiteró que el Gobierno del presidente José Jerí tiene como prioridad proteger a los operadores de justicia para que puedan cumplir su labor sin amenazas ni presiones.

A su turno, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que el resguardo de la fiscal estará a cargo de la División de Seguridad del Estado, con presencia tanto en su domicilio como en su centro laboral.

Agregó que se ha ordenado la búsqueda y captura inmediata de los implicados en las amenazas y que no se permitirá ningún acto de amedrentamiento contra los representantes del sistema judicial.

Desde el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, expresó su solidaridad con Haro Pinto y reafirmó el respaldo institucional hacia su trabajo.

“Felicitamos su trabajo, su valentía y estamos acá para respaldarle en todo lo que necesite. Que los criminales sepan que usted no está sola, que ningún miembro del Ministerio Público, ningún fiscal en el ejercicio de sus funciones y, en general, está solo”, manifestó.

El titular del Ministerio Público instó a los fiscales a actuar con firmeza frente al crimen organizado. “Que los criminales sepan que, si bien quieren declararnos la guerra, esa guerra la van a perder, porque el Estado, el Gobierno, las autoridades del Ministerio Público, todos los fiscales, los van a enfrentar y los van a derrotar”, subrayó.

Por su parte, Margarita Haro agradeció el respaldo recibido y aseguró que continuará trabajando en la lucha contra la criminalidad, pese a las amenazas vinculadas al caso “Los Chukys de Juan Pablo II”.