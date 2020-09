El Ministerio Público dio a conocer resoluciones que muestran que el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, ejerció funciones en la fiscalía provincial en Moquegua antes que el presidente Martín Vizcarra asumiera el cargo de gobernador regional.

La resolución con fecha del 26 de marzo de 2008 -difundida en la cuenta de Twitter del Ministerio Público- da cuenta de:

"Artículo trigésimo primero: nombrar como fiscales provinciales del distrito judicial de Moquegua, con retención de su cargo de carrera, a los siguientes doctores: José Domingo Pérez Gómez y Renzo Juan Zavala del Carpio”.

Sin embargo, a través de la resolución 058-2011-MP, se da por concluido el nombramiento del fiscal Pérez en Moquegua y se le nombra fiscal provincial provisional del Distrito Judicial de Lima. Asimismo, se le designa en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios.

Cabe destacar que Martín Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua desde el 2011 hasta el 2014.

El último martes el fiscal José Domingo Pérez aseguró que lo dicho por Karem Roca, exasistente del despacho presidencial, referido a su labor busca “desestabilizar” su trabajo en las investigaciones a su cargo.

“Estas afirmaciones están pretendiendo desestabilizar mi trabajo en las investigaciones [...] No conozco a ninguna de las personas de las que se hace mención. Cuando yo retorno a Lima recién Vizcarra ocupa cargo público. Durante mi gestión fiscal en Moquegua no hubo ninguna denuncia contra Vizcarra porque no era gobernador”, sostuvo en RPP.