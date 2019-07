Ministerio Público no aclara si aceptará pedido de Odebrecht

El Ministerio Público no respondió si dará luz verde al pedido de Odebrecht sobre el reembolso de S/524 millones, monto retenido tras la venta de la Central Hidroeléctrica Chaglla y que hoy se encuentra en el fideicomiso que administra el Ministerio de Justicia.

Al ser consultado sobre el tema, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial “Lava Jato”, dijo que la solicitud se resolverá conforme a la interpretación que se realice al acuerdo y el fallo judicial que lo homologue.

Este último documento establece la devolución de dinero a la brasileña en caso la Fiscalía informe al Minjus que la empresa no tiene investigaciones en curso. “Es parte de la ejecución del convenio de colaboración eficaz homologado (...). Nosotros vamos a contestar lo que es parte de la interpretación del acuerdo, y eso se resolverá conforme a lo que la ley determine y que el convenio regula”, señaló.

Esta situación pone en una encrucijada a la Fiscalía, debido a que la no entrega de los S/512 millones podría generar alguna reticencia en el proceso de entrega de información que realiza Odebrecht para los casos que investiga el Equipo Especial.

El MP tiene previsto interrogar a los exejecutivos Jorge Barata y Ricardo Boliera el 23 y 24 de julio en Sao Paulo.

Detalle

Para la exprocuradora ad hoc del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, el pedido de la empresa se basaría en el acuerdo inicial establecido con la Procuraduría, pero que “de manera acertada” fue supeditado por la jueza que vio el proceso a la información que brinde la Fiscalía sobre el estado legal de la compañía.

“Odebrecht no puede cumplir con ese requisito, porque sí existen otras investigaciones en trámite y que no están contempladas en el acuerdo, como el Gasoducto, Rutas de Lima y Olmos”, dijo a Correo.

Ampuero recalcó que si el MP no informa sobre esta situación, podría “incurrir en una mentira que podría acarrear una responsabilidad penal”; y que, ante lo difundido, Odebrecht no puede condicionar la información que entregue a la Fiscalía, ya que no impugnó este punto en el fallo, por lo que una negativa de su parte generaría el incumplimiento al acuerdo y la pérdida de beneficios.