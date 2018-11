Ministra de Cultura: "No vamos a ser tolerantes con ningún tipo de irregularidad"

Síguenos en Facebook

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, indicó que en su cartera no serán "tolerantes con ningún tipo de irregularidad", frente a la renuncia del exviceministro de Patrimonio e Industrias Culturales (renunció el jueves pasado) Luis Villacorta Ostolaza porque la empresa que fundó y dirigió ganó un proceso de selección con el Estado.

"Lo que quiero decirles es que acá con el Ministerio no vamos a ser tolerantes con ningún tipo de irregularidad, de ninguna persona. Acá no hay vínculo laboral que exceptúe a nadie. Tenemos que ser los más drásticos posible porque es lo que la ciudadanía está esperando", expresó a la prensa.

Asimismo, indicó que se están revisando todos los procesos de adquisición del Ministerio de Cultura tras la irregularidad con la empresa que fundó Luis Villacorta Ostolaza.

"El secretario general y la línea administrativa está en estos momentos revisando todos los procesos de adquisiciones que se han desarrollado bajo esa área usuaria. Estamos haciendo también la revisión de todos los legajos del personal para identificar algún caso de nepotismo. Estamos también comunicándonos con la Osce y ya se instaló en la oficina de Contraloría", manifestó.

Otra de las acciones que realizó Patricia Balbuena fue comunicarse con el procurador anticorrupción Amado Enco para desarrollar estrategias que desplegarán.

"Yo me he comunicado con el procurador anticorrupción Amado Enco y él está viniendo al Ministerio mañana a las 11:00 a.m. para mirar la estrategia que vamos a desplegar", sostuvo.

Como se recuerda, Luis Villacorta Ostolaza renunció al cargo de viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales tras descubrirse que la empresa que fundó y dirigió ganó un proceso de selección con el Ministerio de Cultura.