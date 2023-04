La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, designó en el importante cargo de Director General de Administración del Minagri al economista Percy Reátegui Picón, quien resulta ser su sobrino, según una investigación periodística del programa “Contra Corriente”, de Willax.

Percy Reategui Picón tomó posesión del cargo el 29 de diciembre de 2022, diecinueve días después de que su tía Nelly Paredes juró como ministra del sector.

“Contra Corriente” afirma que dicho funcionario fue nombrado “a dedo” en el cargo administrativo más importante del ministerio, una oficina que controla todo el abastecimiento de bienes y servicios del portafolio.

La ministra aludida ha preferido no hacer comentarios al respecto, pero “Contra Corriente” corroboró el parentesco mediante un documento oficial que obra en los archivos de la Contraloría General de la República: la declaración jurada de intereses de Percy Reátegui Picón, en la que, por mandato de la ley, aparece la lista de sus familiares.

Percy Reátegui es también sobrino de la señora Laura Reátegui del Castillo, prima de la actual jefa del Midagri.

IMAGEN NO MIENTE

Una profusión de fotografías en las redes sociales corrobora la familiaridad consanguínea de las personas mencionadas.

Conclusión: “No hay lugar a dudas. La ministra Nelly Paredes del Castillo designó a su sobrino en un alto cargo público, privilegiando intereses privados, con el dinero de todos los peruanos”, afirma el programa.

“Cometiendo, además, el presunto delito de negociación incompatible”, añade

OPINIÓN

La experta en contrataciones con el Estado, Mónica Yaya, ex presidenta de la OSCE, comentó para Contra Corriente: “Es grave. La ministra ha cometido una falta muy grave, y no importa si es o no en segundo grado de parentesco. Ella no puede contratar a un pariente al cual le está dando un beneficio, y menos en un cargo de alta complejidad, ello es una grave irregularidad”.