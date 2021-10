La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, opinó que el expresidente Alberto Fujimori no debe morir en la cárcel y consideró que, en caso sea excarcelado, no tendría ningún reparo en que pueda pasar sus últimos momentos junto a su familia, dada su avanzad edad (83 años). “Cuando me han preguntado si creo que es justo que Alberto Fujimori muera en la cárcel, siempre he dicho que no porque debe ser bien doloroso para la familia y también para la propia persona mayor morirse solo”, sostuvo Ortiz en el programa “Sálvense quien pueda”.

La ministra -cuyo hermano Luis Ortiz Perea fue asesinado en 1992 por el grupo Colina- señaló que “es bien difícil morir solo, si se da la chance de que (Fujimori) vaya a descansar con su familia yo no tendría ningún problema, y creo que mi hermano, que es la víctima, tampoco tendría ningún problema”.

Al ser consultada sobre si se deben cambiar las condiciones carcelarias del expresidente, quien cumple prisión en el penal de Barbadillo (Ate), Ortiz respondió que ello dependerá de los exámenes de salud al exjefe de Estado a través de una junta médica especializada.

En esa línea, resaltó el análisis hecho por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre un eventual traslado del exmandatario a una cárcel común, previa evaluación médica.

Entre tanto, el expresidente permanece internado en la clínica El Golf, en San Isidro, tras ser operado, dijo a Correo su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga.

El también congresista manifestó que Fujimori se encuentra descansando en la Unidad de Cuidados Intermedios. “Acaba de salir de una operación a la arteria principal del corazón, que estaba obstruida en un 75 %. Permanece internado y en constante evaluación en la Unidad de Cuidados Intermedios. Se encuentra medicado”, indicó.

De otro lado, Aguinaga descartó que el Penal de Barbadillo sea una “cárcel dorada” como afirmó el ministro de Justicia, Aníbal Torres. “Una persona que tiene 83 años, delicado de salud, recluido por más de 14 años, no puede estar en una cárcel dorada como se afirma”, añadió.

