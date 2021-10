Política







Gisela Ortiz: “Cuando me han preguntado si creo que es justo que Fujimori muera en la cárcel, he dicho que no” La flamante ministra indicó que no tendría problemas en que el expresidente pueda estar con su familia antes de morir. Sin embargo precisó que no lo ha perdonado por la matanza de La Cantuta, en donde murió su hermano.