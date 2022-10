La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, se manifestó respecto a las declaraciones del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien aseveró que no se reunirá con el presidente de la República, Pedro Castillo, y le pidió que renuncie al cargo.

Desde el Congreso, la integrante del gabinete ministerial lamentó lo dicho por López Aliaga y señaló que la ciudadanía espera es que su alcalde sea dialogante y que busque concertar con otras autoridades. Además, dijo esperar que el burgomaestre electo recapacite y cambie de opinión.

“Lamento estas expresiones, creo que el Poder Ejecutivo tiene que dialogar permanentemente con los gobiernos locales y lo que la población espera de su alcalde es que precisamente sea un alcalde dialogante, concertador, un alcalde que muestre resultados y no hay manera de hacerlo solos”, declaró la funcionaria a la prensa.

“Es urgente la articulación entre gobiernos locales y el Gobierno central. Espero que recapacite porque la población lo necesita”, agregó.

Previamente, la vicepresidente de la República, Dina Boluarte, indicó que las autoridades electas tienen que “tender puentes” en beneficio de los peruanos. En la misma línea, resaltó que no se debe seguir polarizando al país.

“Creo que las autoridades electas democráticamente deben tender puentes para poder llevar adelante al Perú. No tiene que ser un país dividido, creo que no es momento de seguir polarizando más a nuestra sociedad. Las autoridades tenemos la responsabilidad de llamar a esa gran unidad para poder trabajar por los intereses para los cuales han sido elegidas las autoridades, resolver los temas de su localidad, y del Ejecutivo trabajar de manera articulada”, expresó a los medios.

El último lunes, 3 de octubre, Rafael López Aliaga rechazó un posible reunión con el mandatario y le pidió que renuncie al cargo y que se asile en algún país.

“Yo le digo, por el bien del país, que de una vez renuncie, que se asile en un país para que no lo persigan y que nos deje el país en paz, que haya un presidente de consenso, yo no voy a postular a la Presidencia, no me lo pregunten más porque no voy a hacerlo”, expresó.

