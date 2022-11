La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, señaló que las declaraciones machistas pronunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Torres, son “absolutamente desafortunadas” e indicó que conversará con él sobre lo sucedido.

En diálogo con RPP, la ministra dijo que ella también ha sido víctima de violencia por parte de la prensa, pero que en esos casos los medios no “dicen nada”.

“Voy a hablar con el premier en el más breve plazo, son frases que yo no comparto, son absolutamente desafortunadas”, manifestó.

“Son expresiones que yo no comparto, yo he sido victima de la prensa agresiva que miente sistemáticamente, y nadie dice nada. Cuando atacan a una persona, yo soy mujer, y me han atacado durísimo también con mentiras del más bajo nivel pero ahí la prensa no dice nada pero cuando atacan a una periodista que es mujer ahí si hay un respaldo”, añadió.

¿Qué dijo Aníbal Torres?

Sus declaraciones se dieron el pasado 3 de noviembre, cuando, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancavelica, hizo referencia al programa que conduce la mencionada periodista, Cuarto Poder.

“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora [Sol Carreño] saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo”, inició el premier.

“Pero todo eso no se va a remediar de la noche a la mañana todo lo tenemos que hacer dentro del presupuesto, por qué esa señora hace eso y manipula a las personas aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomas”, añadió.

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, remarcó en la sesión en la que también estuvieron los medios de prensa.