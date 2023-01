La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, descartó su renuncia al cargo y se pronunció sobre las manifestaciones ocurridas en los últimos meses, señalando que, debido a los actos violentos ocurridos, se dificulta la llegada a más regiones.

“Preguntan (¿por qué usted no renuncia?) Soy una mujer ayacuchana, 25 años formada como médico. Me he preparado para este momento. Tengo las competencias necesarias. Conozco el país entero de lado a lado. Las normas técnicas las he venido trabajando desde el año 2000. Tengo la suficiente destreza y conocimiento para el destrabe de hospitales”, señaló.

Visita a Arequipa

Gutierrez visitó el Hospital Goyeneche de Arequipa para verificar su estado actual y dio cuenta de las medidas que se están tomando para la mejora del sector.

Asimismo, mostró su indignación respecto al poco abastecimiento de medicamentos en la ciudad e indicó que ya se está realizando una transferencia de S/ 2126 millones a gobiernos regionales.

“No es posible que los pacientes salgan con su receta en la mano y no tengamos medicamentos en nuestras farmacias. Para eso, nosotros hemos transferido 2126 millones. Arequipa sí o sí tiene que firmar el convenio de inmediato”, expresó.

“De las 25 regiones, mi sector ha transferido a 20 regiones. Solo faltan 5 regiones y, por estos disturbios, no hemos podido tener la presencia de nuestros gobernadores regionales”, agregó.