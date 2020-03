Escrito por Karina Valencia y Erick Rivera

Cambio en el equipo. De manera sorpresiva, Víctor Marcial Zamora Mesía asumió ayer en el cargo de ministro de Salud en medio de la emergencia sanitaria por la expansión y contagio del nuevo coronavirus en el país.

La designación del médico “experto en salud pública” fue anunciada por el presidente Martín Vizcarra, generando sorpresa durante el desarrollo de la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, donde se daba cuenta de las acciones del Gobierno frente al avance del Covid-19.

Zamora Mesía asume el Minsa en reemplazo de Elizabeth Hinostroza, quien ejerció el cargo desde el 19 de diciembre de 2019 ante la polémica salida de su antecesora Zulema Tomás.

Decisiones. Durante el balance del Gobierno en el quinto día de emergencia, el jefe de Estado sostuvo que la situación actual del Covid-19 en el Perú obliga al Gobierno a “evaluar permanentemente” el estado de respuesta que se tiene frente a cada uno de los problemas y complejidades que se generan.

“Hoy en la evaluación que hemos hecho con el premier hemos creído conveniente hacer un cambio importante de parte del equipo del Consejo de Ministros”, expresó Vizcarra.

Y continuó: “La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, quien ha dado todo su esfuerzo, su profesionalismo para el trabajo en esta emergencia, a nuestro juicio hemos creído conveniente agradecerle su trabajo y entrega, pero también una evaluación rigurosa de los acontecimientos nos obliga a tomar la decisión de que lo reemplace otro personal, médico también, pero que sea experto en salud pública”.

Sin mencionarlo abiertamente, el mandatario hizo referencia a las críticas al sector que se generaron con el fallecimiento de una de las víctima del coronavirus: Un hombre de 69 años que había viajado a España recientemente y fue atendido por un cuadro respiratorio en el Hospital Edgardo Rebagliati. Sin embargo, fue derivado a su domicilio

“La medicina es un campo amplio donde hay especialidades y queremos poner el máximo esfuerzo de que las personas responsables tengan la mejor preparación para el desempeño específico de la función”, destacó.

Inmediatamente, tras el término de la conferencia de prensa, Vizcarra se trasladó junto a parte de su gabinete ministerial a otro salón palaciego para la toma de juramento del nuevo titular del Minsa.

Víctor Zamora Mesía fue jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando este estaba a cargo de la exministra Liliana La Rosa.

Ha sido señalado como simpatizante de la agrupación política Frente Amplio al aparecer su firma en una declaración abierta del partido acerca de los programas de cambios y propuestas junto a sectores de izquierda, en noviembre del año 2016.

EN Escala. Asimismo, el mandatario confirmó el incremento a 263 casos confirmados de coronavirus en el país. Ello, luego de la que Instituto Nacional de Salud (INS) realizara 4298 pruebas de descarte.

Del total, hay 28 pacientes hospitalizados, de los cuales 5 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)a 14 días del diagnóstico del paciente cero.

“A pesar de que vemos estos datos duros, dolorosos y que afectan a todos los peruanos, vemos que la proyección que se está dando es una curva en la que estamos poniendo el esfuerzo de controlar”, indicó el mandatario a la prensa.

De igual modo, lamentó el fallecimiento de cuatro personas en el país a causa del nuevo coronavirus, que se produjo en las últimas 24 horas: “La muerte de las cuatro personas es un hecho trágico, que nos duele no solamente a los familiares, sino también a todos los peruanos”.

Esta situación, sostuvo, ratifica el esfuerzo que deben desplegar autoridades, instituciones y toda la población para enfrentar de mejor manera esta pandemia.

“Tenemos que estar unidos los poderes del Estado”, enfatizó el mandatario tras llamar a la ciudadanía a acatar el aislamiento social obligatorio y ser solidarios, cuidándose y cuidando al resto.

Vizcarra Cornejo reafirmó que en los próximos días el país tendrá a su disposición 1.6 millones de pruebas con el objetivo de lograr una detección más rápida de los casos y así impedir que el virus continúe propagándose y generando más contagios.

De estas, un millón 400 mil pruebas rápidas permitirán identificar en cuestión de horas si una persona ha sido contagiada, mientras que los otras 200 mil son pruebas moleculares de mayor profundidad.

DISPOSICIÓN. El jefe de Estado también anunció que se habilitarán las primeras 900 camas para atender a pacientes con coronavirus en dos torres de la Villa Panamericana, recinto que se convertirá en un hospital para atender la emergencia por el Covid-19.

Indicó que próximamente se contará con 3 mil camas en total en las siete torres de 20 pisos que tiene la villa deportiva, duplicando la capacidad de atención del centro hospitalario más grande del país en la actualidad, el Hospital Edgardo Rebagliati.

Al respecto, la titular de Economía, María Antonieta Alva, manifestó que para la adecuada adaptación de este servicio, el MEF destinará S/ 28 millones a para el Seguro Social en Salud (EsSalud), como parte de una primera etapa de acciones.

¿AMPLIACIÓN?. Finalmente, el mandatario no descartó una eventual ampliación de la declaratoria de emergencia sanitaria ante el posible avance del Covid-19. No obstante, exhortó a la ciudadanía a acatar las disposiciones del Gobierno, pues si en los próximos 10 días “se respeta, con disciplina y compromiso, la inmovilización obligatoria, no será necesario ampliar el plazo de la medida”.