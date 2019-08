Ministra Montenegro y congresista Clemente Flores le dicen de todo a Pedro Olaechea

Vocero oficialista pide a mandamás del Legislativo que no le tenga miedo al pueblo y adelante elecciones

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y el portavoz oficialista Clemente Flores salieron en defensa del presidente de la República, Martín Vizcarra, luego de que el titular del Congreso, Pedro Olaechea, le pidiera que no tenga miedo de gobernar y que rectifique las expresiones difundidas en un audio de su reunión con autoridades de la región Arequipa por el proyecto Tía María.

Montenegro calificó de un “insulto muy grave” lo dicho el último lunes por el presidente del Legislativo y sostuvo que “de repente el señor Olaechea no se ha enterado de que el presidente Martín Vizcarra en todas las regiones no solamente tiene gran aceptación, sino muy buenos aliados”.

“Los gremios le dicen: ‘Aquí está su bancada, señor presidente’”, declaró en RPP.

La también apepista manifestó que Olaechea, excongresista de Peruanos Por el Kambio, debe considerar que ahora representa a todo el Parlamento, y no a una bancada o a un sector del país.

“Yo creo que tenemos que decirle a Pedro Olaechea que es el presidente del Congreso. Él no es el presidente de Fuerza Popular nada más, no es el aliado único de la Confiep y de las grandes corporaciones. No, señor. Ha sido elegido justamente para eso que dijo en su mensaje (de asunción). Tú lees su mensaje y le dice al Presidente: ‘Estamos acá para darle la mano, para ayudarlo’. Qué rápido se olvidó de su mensaje”, manifestó Montenegro.

“Espero que esos mensajes no vengan de Santa Mónica y sea usted realmente quien nos represente”, refirió en aparente alusión al penal que alberga a la lideresa “naranja”, Keiko Fujimori.

BANCADA

Asimismo, el vocero de la bancada oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), Clemente Flores, exhortó al presidente del Congreso a “no tenerle miedo al pueblo” e impulsar el proyecto de reforma de adelanto de elecciones del Ejecutivo.

“Le diría (a Pedro Olaechea) que no le tenga miedo al pueblo. Vamos por el adelanto de elecciones. Más del 60% de la población pide cerrar estos enfrentamientos. Vamos por el adelanto de elecciones y será el pueblo el que tome la mejor decisión para el país”, sostuvo en Canal N.