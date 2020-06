La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, dijo esperar que el Congreso de la República brinde un amplio apoyo al dictamen que plantea el adelanto de la paridad de género y la alternancia en las elecciones generales de 2021.

En ese sentido, la funcionaria destacó la importancia de tener igualdad en las oportunidades entre los varones y las mujeres en nuestro país.

“Si no hay paridad no hay una verdadera democracia. Somos el 50 % de la población y necesitamos tener igualdad de oportunidades. Cuando dicen que eso no va con la meritocracia, ¿cuánto tiempo los hombres han sido elegidos sin meritocracia? Es tiempo de poner la cancha pareja”, mencionó la ministra en diálogo con Radio Nacional.

“Eje de contrataciones”

Luego, Gloria Montenegro refirió que la paridad y la alternancia aumentarán la participación de candidatas y posibilitará que más mujeres adquieran la visibilidad que se necesita para ser un país igualitario y sin discriminación.

Afirmó que la meritocracia y la transparencia deben ser el eje central de las contrataciones en el Estado. “Los perfiles y la meritocracia deben ser el criterio para la contratación, eso hemos dicho, por ahí va el camino, bajo ningún punto de vista se puede obviar el perfil adecuado”, expresó.