Ministro de Cultura a comuneros: "Creo que debemos tener una minería sólida y responsable"

El ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, visitó Espinar (Cusco), para dialogar con las comunidades originarias de la zona en torno a las preocupaciones de los pobladores sobre los daños ambientales que ocasionaría el proyecto de ampliación de la mina de cobre Antapaccay, denominado Integración Coroccohuayco.

En el material audiovisual se le escucha al titular de la cartera de Cultura, Luis Jaime Castillo: "El nuevo proyecto minero que se está planteando debe ser un ejemplo de minería responsable porque si no puede ser un proyecto de minería responsable, entonces de repente no queremos minería. Además, la minería va a estar aquí un tiempo y luego se va a ir y ustedes se van a quedar aquí, siendo igual de pobres como eran antes de que llegue la minería".

Luis Jaime Castillo insistió a la población con la ayuda de una traductora de la lengua originaria a aprovechar la minería. "Tenemos que aprovechar que la minería pase por aquí para que su vida y la de sus hijos cambie”.

Cabe precisar que las comunidades de Espinar exigen que se realice la consulta previa antes de que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la Inversión Sostenible (Senace) apruebe las modificaciones del estudio de impacto ambiental sobre la ampliación de la mina.

Para Senace no hay la obligación legal para someter a consulta previa la modificación del estudio de impacto ambiental.

Declaraciones del Ministro

Tras sus polémicas declaraciones publicadas en Facebook, el ministro Luis Jaime Castillo dijo a Diario Perú21, aseguró que lo ha querido decir es que se debe aprovechar la oportunidad para las comunidades. "He dicho que la minería es una oportunidad que si no se aprovecha en el tiempo que está en las comunidades, cuando se vayan, las comunidades van a quedar igual de pobres", refirió.

"Por lo tanto, la agenda que deben tener las comunidades de cara a las minas debe estar alineada a satisfacer las necesidades de luz, agua, desagüe, educación y salud. Los gobiernos regionales, el Estado, deben asegurarse de que el dinero del canon que las minas ya pagan se emplee para cerrar esas brechas. Que el dinero no se gaste en tonterías. Con eso les cortas las alas a los extremistas que no quieren minas. Yo no soy antiminero, al revés. Creo que debemos tener una minería sólida y responsable", aclaró.

Cabe recordar que días atrás, una comitiva del Ejecutivo, encabezada por los ministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y de Cultura, Luis Jaime Castillo, realizó una visita de campo a las comunidades originarias del área de influencia del proyecto minero Antapaccay, en la provincia cusqueña de Espinar, con el objetivo de desarrollar un proceso de diálogo y escuchar las preocupaciones por las posibles afectaciones al ambiente.

Ministros de Energía y Minas y de Cultura visitaron Espinar

La visita se dio en cumplimiento del acuerdo asumido por el Ejecutivo durante la reunión sostenida el pasado 26 de agosto en Lima con representantes de las 13 comunidades originarias de Espinar: Alto Huancané, Huancané Bajo, Alto Huarca, Huano Huano, Tintaya Marquiri, Huisa Ccollana, Cala Cala, Huisa, Antaccollana, Suero y Cama, Huarca, Pacopata y Tintaya Marroquí.

Escucha las declaraciones: