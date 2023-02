El ministro de Educación, Óscar Becerra, fue consultado por la prensa sobre el tema del adelanto de elecciones en el marco de la ampliación de la presente legislatura del Congreso hasta el 17 de febrero, afirmando que Dina Boluarte está preocupada por resolver los problemas del país.

“Así como no me gusta que alguien me diga lo que tengo que hacer, tampoco les voy a decir lo que tienen que hacer. Todos deseamos que el país se pacifique”, expresó Óscar Becerra durante la supervisión del desarrollo del proceso de admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

Luego continuó con: “en este momento, tenemos un mandato constitucional que efectivamente termina en el 2026. Hay una iniciativa, varias iniciativas, de la propia presidenta de la República para que esto se adelante (los comicios)”.

“No está en nuestras manos adelantarlo, no depende de nosotros, pero lo que se disponga lo vamos a cumplir. Debemos aprender a ser un país que cumple las normas. Somos muy afectos a que, si la norma no me gusta, se cambie”, expresó.