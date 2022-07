El ministro de la Producción, Jorge Prado, se refirió este miércoles a la contratación de su sobrino en dicho portafolio en febrero y mayo de este año, y dijo que se ha “allanado” a cualquier investigación.

En conferencia de prensa, indicó que el ministro “no propone, no designa y menos contrata”, y que será su sobrino quien tendrá que responder sobre ese hecho como persona “adulta y responsable”.

“Debo ser enfático. El ministro no propone, no designa y menos contrata. Efectivamente la persona aludida es mi sobrino, sí, una persona adulta y responsable, y como tal tendrá que responder”, expresó.

“De inmediato me he allanado a cualquier investigación. Es más, al interior del ministerio también he pedido que se realicen investigaciones y desde ya se está poniendo a disposición toda la documentación requerida”, añadió.

Como se recuerda, el Ministerio de la Producción (Produce) contrató a Edwin Chávez Prado, sobrino de Jorge Prado Palomino, titular de la cartera, por S/ 42.000 pese al impedimento establecido por ley.

Según reveló “Punto final”, Chávez, quien es hijo de la hermana del ministro, cobró S/ 21.000 por una orden de servicio sobre el “fortalecimiento organizacional en actividades productivas”, la cual data de febrero pasado y se desarrolló de forma remota en la región Ica.

Dicha orden de servicio fue girada el 16 de febrero, el mismo día en que Chávez tramitó su inclusión en el registro nacional de proveedores. Luego, el contrato a favor del familiar del miembro del Ejecutivo fue renovado el 30 de mayo por otros S/ 21.000.

De acuerdo con el citado dominical, el nombre de Edwin Chávez se hizo frecuente desde febrero en reuniones virtuales del ministerio, en las que se presentaba como coordinador regional de esa cartera en la región Ica.

