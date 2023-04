El ministro del Interior, Vicente Romero, respaldó a la Policía e hizo una revelación tras la captura del exministro Geiner Alvarado, contra quien el Poder Judicial aprobó 36 meses de prisión preventiva.

Romero aseguró que la policía actuó de manera profesional al primero retener de manera preventiva a Geiner Alvarado. Esto mientras esperaban la orden de captura en físico.

“La policía creo que ha actuado de manera objetiva y puntual en esta captura. Es un tema de interpretación. La policía lo ha retenido inicialmente hasta que pueda tener la orden de captura en físico, el documento, y la policía dentro de las cuatro horas tuvo el documento. Ha sido un procedimiento normal”, aseveró Romero.

Como se sabe, el abogado de Alvarado, Humberto Abanto, advirtió que habían detenido al exfuncionario antes de contar con la orden judicial de detención y sin presencia de sus abogados.

“¿Qué hubiera pasado si la policía no hace este tipo de trabajo? Tuviéramos, como otros ministros que se han fugado y no fueron capturados a tiempo. ¿Eso es lo que queremos? No. Lo que reclama la ciudadanía es justicia y es lo que se está haciendo ahora”, añadió Romero sobre las cuestiones de Abanto.

Geiner Alvarado fue detenido este viernes en el distrito de La Molina, luego que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra.