En el día 51 de la cuarentena por el COVID-19 en nuestro país, el ministro del Interior Gastón Rodríguez respondió sobre los cuestionamientos en su contra por presuntamente haber estar involucrado durante la investigación a la organización delictiva Los intocables ediles.

El ministro señaló que no tiene nada que ver con este caso y que nunca fue llamado por la Fiscalía. " “Referente a mi involucramiento con el caso Los intocables ediles, quiero aclarar que no tengo absolutamente nada que ver, no fui comprometido en la investigación. En ningún momento me llamó la Fiscalía”, respondió Gastón Rodríguez.

De otro lado, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, apoyó y mostró su respaldo la designación del general PNP Héctor Heráclides Loayza Arrieta en el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). Indicó que Loayza es un experto en orden público y ejercerá una labor eficiente en la institución policial.

Loayza Arrieta reemplazó en el cargo al general PNP Max Reinaldo Iglesias Arévalo, quien fue designado en el puesto el pasado 25 de abril, apenas diez días atrás en sustitución del teniente general PNP José Luis Lavalle Santa Cruz, quien ocupaba el puesto desde octubre del 2018.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter aclaró que el cambio del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) es potestad del presidente de la República. Explicó que se llegó a esta decisión tras una evaluación en el actual contexto en el que se requieren decisiones inmediatas, esto el referencia al estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus.

Justifica designación del jefe de gabinete de asesores

En otro momento, Gastón Rodríguez justificó la designación de Juan José Santiváñez Antúnez como el nuevo jefe del gabinete de asesores de dicho portafolio al sostener que fue elegido por su amplio conocimiento del derecho policial. Precisó que el letrado no fue abogado de siete de los 14 policías detenidos durante el megaoperativo “Los Babys de Oquendo”.

