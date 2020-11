El ministro del Interior, César Gentille, rechazó este jueves el presunto seguimiento que un aspirante a colaborador eficaz, que declaró sobre los presuntos pagos de la empresa ICCGSA al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, denunció en su contra por parte de agentes de la Policía Nacional.

Explicó que el vehículo que, según el denunciante, habría realizado seguimiento a su familia estaba en una diligencia por lavado de activos y detalló que cuando se realiza un operativo de seguimiento no se se utilizan vehículos con placas oficiales que pueden ser identificadas por internet.

“Debemos señalar que el Gobierno es absolutamente democrático, en virtud de ello rechazamos tajantemente cualquier acto ilegal de seguimiento a un ciudadano que se encuentra inmerso en un proceso fiscal”, sostuvo en conferencia de prensa.

Declaraciones del Ministro del interior

“Se ha determinado que el vehículo aludido no pertenece a ninguna dirección de inteligencia especializada del sector Interior, pertenece a la Dirección de Lavado de Activos de la PNP. Estas diligencias eran realizadas o han sido realizadas con vehículo oficial, con placa oficial. lo que facilita que pueda ser identificado plenamente. Este tipo de procedimientos no aplican en operaciones de inteligencia que son encubiertas, acá no ha habido eso”, señaló.

Pese a ello, Gentille indicó que el comando de la Policía Nacional ha dispuesto que la Inspectoría de dicha institución compruebe estos hechos y elabore un informe que especifique este operativo de la Dirección de Lavado de Activos para que sea remitido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El pasado martes se dio a conocer que el aspirante a colaborador eficaz N°01-2019 denunció ante el fiscal Germán Juárez del equipo especial del caso Lava Jato supuestos seguimientos por parte de agentes de la Policía Nacional del Perú.

El aspirante acudió junto a su abogado al despacho de Juárez y detalló sobre el presunto seguimiento “a su entorno personal y familiar”. Además, presentó la consulta realizada en Registros Públicos de la placa de rodaje del vehículo que le habría realizado el reglaje. En el documento se señala que pertenece al Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú.

Por esta razón, el fiscal Juárez emitió un informe al coordinador el equipo especial del caso Lava Jato para pedir explicaciones al ministro del Interior, César Gentille, sobre el presunto seguimiento que “viene generando temor al referido colaborador, lo cual perturba la investigación en la cual se encuentra sometido”.