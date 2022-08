El presidente Pedro Castillo tuvo a su cargo la decisión final para cambiar a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), esto en medio de las graves acusaciones de corrupción en su contra, así lo confirmó el ministro del Interior, Willy Huerta.

“El señor presidente de la república tomó la decisión de los cambios y yo lo he considerado por lo que ya ha manifestado”, afirmó.

El titular del Interior dio estas declaraciones durante su presentación de casi tres horas ante la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas del Congreso.

Cabe recordar que los cambios se hacen en medio de un pedido para destituir al coronel PNP Harvey Colchado, quien lidera el equipo especial de la Policía en respaldo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, grupo que investiga a los funcionarios que hubieran cometido delitos de corrupción, en este caso, todo el entorno del mandatario.

El ministro Huerta defendió las modificaciones que hizo el presidente Castillo en los altos mandos de la PNP | Foto: Presidencia Perú

CULPA

En un intento por justificar el cambio del teniente general Luis Alberto Vera Llerena de la comandancia general por Raúl Enrique Alfaro Alvarado, el ministro Huerta aseguró que fue producto de que no se estaban cumpliendo las metas de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Los altos funcionarios, incluidos los altos mandos, nos encontramos en permanente evaluación, siendo así que se determinó que los fines institucionales y los índices de inseguridad ciudadana no se estaban cumpliendo”, afirmó.

En ese sentido, recordó que de acuerdo a sus facultades, el presidente “vio la necesidad de disponer el cambio del comandante general de la Policía”.

Los congresistas presentes en la sesión cuestionaron que el comandante general haya sido cambiado solo a los tres meses.

“(La decisión del cambio) se tomó en base a los indicadores y logros alcanzados, lo cual no ha satisfecho las expectativas de la ciudadanía en términos de victimización e inseguridad ciudadana”, precisó.

“Siendo una prerrogativa del presidente y teniendo en cuenta el alto índice delictivo que ha sufrido un incremento, considero que la decisión del señor presidente es acertada”, agregó.

Ante la insistencia de los presentes por conocer si habían motivos ocultos detrás de los cambios de los altos mandos de la PNP, Huerta reiteró que no se ha visto un resultado de lucha contra la inseguridad ciudadana.

Por otro lado, descartó que se haya “manoseado” a la Policía.

“Estos cambios no generan ningún tipo de inestabilidad o debilidad. Los cambios se han dado para gestionar mejora”, dijo.

Además, señaló que todas las modificaciones realizadas se hicieron de acuerdo a ley.

Cabe remarcar que el titular del sector dio muchas vueltas y divagar para responder sobre los motivos por los que se hicieron cambios en los altos mandos en la PNP.

“A mi llegada (al ministerio) he evaluado la situación por la preocupación. Yo he conversado con el presidente Castillo y evaluado la decisión. La decisión la toma él previa evaluación del que habla. La iniciativa (de los cambios) ha sido mía por la situación que atravesábamos”, indicó.

Ministro Huerta sobre cambios en los altos mandos de la PNP: “Estos cambios no generan ningún tipo de inestabilidad o debilidad. Los cambios se han dado para gestionar mejora”. Foto: Presidencia.

FACTOR COLCHADO

Otro de los aspectos por los que fue consultado el ministro Huerta, tiene que ver con la denuncia que hizo el presidente Castillo ante Inspectoría General de la PNP a fin de destituir de su cargo al coronel Harvey Colchado.

Como se recuerda, este estuvo a cargo del allanamiento en Palacio el día en que se buscó detener a Yenifer Paredes, la cuñada del mandatario.

“Debo señalar que la denuncias son evaluadas por órganos de investigación, estos evalúan y toman las decisión y son responsables”, afirmó.

Desde su punto de vista, el mandatario es un ciudadano peruano con todos los derechos, por lo que puede quejarse o demandar si se siente afectado.

Huerta también se refirió a las acusaciones de obstaculización sobre el trabajo que desempeña el equipo especial PNP que apoya al Ministerio Público en sus diligencias.

“Descarto que se esté presionando a la Fiscalía o al Poder Judicial. Desde el momento en que fui conocedor de un equipo especial se han brindado todos las facilidades, apoyo logístico y recursos humanos. No se ha tenido injerencia sobre su trabajo. Ellos son autónomos y rinden cuentas directamente a la Fiscalía”, añadió.

Durante la sesión, el congresista Carlos Anderson (No agrupado) defendió la labor de Harvey Colchado.

“El coronel no está solo en su lucha, los peruanos lo apoyamos. Si el presidente logra sacarlo, nos dará una razón más para la vacancia porque constituiría obstrucción a la justicia”, manifestó.

El coronel PNP Harvey Colchado encabezó las diligencias en Palacio de Gobierno.

VICTIMIZACIÓN

El titular del Interior también intentó defender la gestión que realiza hasta el momento.

En ese sentido, aseguró que su despacho está disponible para recibir a cualquier ciudadano, autoridades políticas y organizaciones.

“Trabajo 24/7 hasta la 1 de la mañana, no tengo hora de almuerzo, no veo a mi familia como antes lo hacía. Me he dedicado única y exclusivamente a trabajar”, apuntó.

Al estilo del presidente Castillo, también arremetió contra la labor de la prensa.

“Sobre mí se ha dicho que al inicio de mi gestión iba a desarticular al equipo especial, que iba a obstruir las cosas, pero hasta la fecha no existe nada. La prensa y los medios de comunicación en vez de informan, desinforman. Y eso afecta a la ciudadanía porque todos tenemos el derecho a estar informados”, apuntó.

En otro momento, el ministro del Interior culpó -indirectamente- al Congreso por el trabajo a corto plazo que han tenido sus antecesores.

“Soy el ministro siete del Interiores, pero como ustedes también tienen conocimiento, los anteriores en sustancia fueron interpelados, censurados, no hay un trabajo continuo permanente”, reclamó.

Cabe recordar que el primer ministro de esa cartera, Juan Carrasco, fue cambiado por el presidente.

El segundo, Luis Barranzuela, renunció luego de que se conociera que realizó una reunión en su casa pese a la emergencia nacional por el COVID-19.

El siguiente, Avelino Guillén, dimitió porque el mandatario no cambió a un comandante general.

Alfonso Chávarry fue cambiado para evitar la censura en su contra, por avalar la inmovilización social obligatoria del 5 de abril.

A quien el Congreso censuró fue a Dimitri Senmache, por la fuga del exministro Juan Silva.

Finalmente, el mandatario removió a Mariano González un día después de que firmara una resolución para crear el grupo especial para apoyar a la Fiscalía en búsqueda de los personajes prófugos del Gobierno.