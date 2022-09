El ministro de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo, afirmó que no tenía conocimiento de que familiares del presidente Pedro Castillo habían viajado en el avión presidencial y que entre ellos había uno identificado como “Lay Vásquez Castillo”, nombre similar al del prófugo sobrino del mandatario Fray Vásquez Castillo.

En declaraciones a la prensa, cuando supervisaba las obras de la línea 2 del Metro de Lima, afirmó que se debe esperar los resultados de las pesquisas del Ministerio Público y que recién había tomado conocimiento de lo revelado por el portal de investigación periodística Centro Liber.

“Yo recién ayer me enteré, no fui advertido sobre estos viajes, el que lleva el control de los pasajeros que viajan es la FAP por eso ayer han ido al grupo aéreo número 8 para recabar información, no tuve conocimiento de que esto se haya hecho, las investigaciones determinarán si esto sucedió, recién me entero de esto, espero que se realicen las investigaciones para determinar si se usaron los acciones para ese fin”, manifestó.

Cabe indicar que Tineo asumió el último viernes la cartera del MTC, pero previamente se desempeñó como titular del Ministerio de Defensa.

Sus declaraciones se dan luego de que el presidente Pedro Castillo descartara que su sobrino Fray Vásquez Castillo, prófugo de la justicia, haya viajado en el avión presidencial hacia Chiclayo.

El último fin de semana el portal Centro Liber reveló que en un vuelo del avión presidencial viajó un supuesto sobrino del mandatario identificado “Lay Vásquez Castillo” cuyos datos no aparecen en Reniec. Llama la atención la similitud de este nombre con el de Fray Vásquez, investigada por presuntamente integrar una organización criminal.

