A pesar de que puso su cargo a disposición, el titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, señaló a su salida de Palacio de Gobierno, este martes 9, que hasta el momento continúa en el cargo y que incluso, el presidente de la República, Pedro Castillo, le pidió que lo acompañe a Ayacucho, en donde el mandatario brindará un balance sobre los primeros 100 días de su gestión.

“Hasta el momento continúo en el cargo […] Ayer puse mi cargo a disposición, si estoy acá ahora es porque tengo la conciencia limpia”, manifestó Walter Ayala, en breve diálogo con los medios de prensa.

Además, el cuestionado funcionario restó importancia las críticas al Gobierno por mandar al retiro a los ex comandantes generales José Vizcarra Álvarez (Ejército) y Jorge Chaparro Pinto (FAP), quienes acusaron presiones del Gobierno para ascender a una lista de oficiales recomendados por Castillo Terrones.

“Por último, por ahí decían, que cómo van a sacar si han estado 3 meses como comandante general. Antes que estos comandantes generales ingresen habían otros comandantes generales, estuvieron siete meses. Nosotros los sacamos y pusimos a ellos y por qué ahí no dijeron nada. Ese el karma entonces. No, no es el karma, sino es la confianza que da el presidente al tercer almirante o al tercer teniente general más antiguo, es potestad del presidente”, indicó Ayala Gonzáles.

La noche del lunes 8, el ministro de Defensa anunció que pone su cargo a disposición del jefe de Estado, sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una decisión desde Palacio de Gobierno. Incluso, Ayala aseguró que el presidente le invitó a participar en una actividad en Ayacucho.

“El señor presidente me ha invitado para ir el día de mañana a Ayacucho y por temas de mi presencia en el Congreso no podré asistir a Ayacucho”, aseveró Ayala.

El despacho de la Presidencia de la República informó que Pedro Castillo hablará sobre el trabajo que ha realizado el Ejecutivo durante sus primeros 100 días de Gobierno. La presentación pública se llevará a cabo en la Plaza de Armas de Ayacucho desde las 11 a.m., este miércoles 10.

“Impulsamos una agenda de cambios profundos, en favor del bienestar y desarrollo del pueblo”, indicó la publicación del Ejecutivo.

