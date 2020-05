Ministro Zamora sobre reclamos de consejero regional de Lambayeque: “Hubo un malentendido”

El ministro de Salud, Víctor Zamora respondió hoy desde Palacio de Gobierno sobre los reclamos de dos consejeros regionales durante su visita a Lambayeque debido a los casos de COVID-19 en esa región.

Recordemos que ayer Zamora daba cuenta a la prensa sobre la llegada de pruebas moleculares y rápidas para abastecer a todo el Perú, pero interrumpido por la indignación del consejero Manuel Huachillo. “(Traer) 500 pruebas es una burla señor (...). Sabemos que (los pobladores) se están muriendo”, le dijo alzando la voz.

Esta tarde Víctor Zamora respondió que todo se trató de un malentendido."El consejero regional de Lambayeque se ofuscó porque creía que durante toda la pandemia habíamos llevado solo 500 pruebas cuando en realidad estábamos llevando un set de pruebas rápidas para hacer una operación similiar a la del mercado de Surquillo (en Lima) para que (Lambayeque) pueda identificar en qué situación se encuentran sus centros de abastos. En realidad a Lambayeque se ha llevado 21 200 pruebas serológicas y 1300pruebas moleculares (...) Entonces hubo un malentendido pero felizmente mi aproximación a la población me ha permitido entregar esta información", explicó el ministro de Salud.

Además el titular del sector salud contó que llevaron 400 mil mascarillas comunitarias, 20 toneladas métricas de equipos de protección personal e hidroxicloroquina a Lambayeque.

Balance

Hasta el día 47 del estado de emergencia sanitaria, Lambayeque tiene 2360 casos confirmados y 194 fallecidos. Su tasa de letalidad es de 8.22%.

UNO MÁS. Además del consejero regional Huanchillo, Giselle Fernández, otra consejera regional, se sumó a la discusión y protestó porque los lambayecanos claman por atención y medicinas.

“Todos los días nos llaman, no hay ni siquiera médicos en los establecimientos de salud. No hay ambulancias, no hay ni una paracetamol. Los médicos se están yendo”, exclamó.

“Realmente, estamos en un total abandono”, añadió.

