Diversos miembros del Gabinete expresaron su respaldo al presidente Pedro Castillo y al primer ministro, Aníbal Torres, luego que ambos fueran cuestionados por Mariano González luego que fuera retirado del cargo a la cabeza del Ministerio del Interior.

En la conferencia de prensa de este miércoles 20 de julio, en la que participaron todos los ministros, algunos se refirieron explícitamente a los dichos de González quien dijo que Pedro Castillo tenía vínculos con la corrupción y debía ser retirado del cargo por el Congreso.

“No solo ayer insultó al presidente y al premier, sino insultó a todo el Gabinete. Por supuesto que esa falta de respeto no la podemos permitir quienes nos consideramos hombres de bien”, aseveró Alejandro Salas, del sector Cultura.

El ministro cuestionó a Mariano González por su desempeño en el Consejo de Ministros enfocado en la inseguridad ciudadana.

Declaraciones de Alejandro Salas sobre Mariano González

“El ministro del Interior expuso un PDF de cinco páginas y finalmente terminó concluyendo que lo que se vivía en el Perú era un tema de sensación de inseguridad ciudadana. El premier, delante de todo el Consejo de Ministros, le manifestó que salga a dar una conferencia de prensa diciendo que no había inseguridad ciudadana. De eso somos testigos los 19 ministros que estamos acá sentados”, señaló.

Salas aseguró que la salida de González responde a una evaluación de su trabajo. “Que se salga a insultar, mancillar, a señalar, creo que no es correcto [...] Si alguien tiene que denunciar algo contra el Gobierno que lo haga ahora y no cuando le toque salir, porque eso no es políticamente correcto”, concluyó.

Roberto Sánchez y Félix Chero

Otros miembros del Gabinete que salieron en respaldo al primer ministro y al Ejecutivo fueron Félix Chero, de Justicia y Derechos Humanos; y Roberto Sánchez, de Comercio Exterior y Turismo.

Chero calificó los dichos de Mariano González como “manifestaciones nefastas” y exigió al exministro que muestre pruebas de sus acusaciones.

“Aún en la forma como se ha ido y cómo ha agraviado el Consejo de Ministros, al presidente y al premier, nosotros seguimos siendo respetuosos de la dignidad de las personas y lo único que exigimos es el mismo respeto [...] a quienes ha pretendido generar una situación adversa con estos mensajes que no tienen ningún fundamento”, comentó.

A su turno, Roberto Sánchez destacó que Mariano González se haya calificado a sí mismo como un “caballo de Troya”.

“Es evidente que esta categoría, esta palabra, mencionada por el propio señor, caballo de Troya, ¿para qué?, ¿con quién juega?, ¿a qué juega?, ¿qué intereses?”, cuestionó.

