La jefa del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, cuestionó que la Comisión de Constitución del Congreso, presidido por Patricia Juárez (Fuerza Popular), haya aprobado por mayoría el dictamen de insistencia que busca regular los cambios constitucionales mediante referéndum.

A través de sus redes sociales, la primera ministra alertó que la iniciativa legislativa que fue observada por el Gobierno “vulnera derechos políticos, la democracia y el poder del pueblo”.

“El #Referéndum es un derecho que todos los poderes debemos respetar (art.31 de la Constitución). Las materias sobre las que puede ejercerse están previstas en esta (art.32) y NO pueden ser limitadas por ley. Hacerlo vulnera derechos políticos, la democracia y el poder del pueblo”, publicó en Twitter.

El último martes 18, con 11 votos a favor, el grupo de trabajo encabezado por Patricia Juárez acordó insistir en el proyecto que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Congreso antes de ser sometida a una consulta ciudadana.

El texto menciona las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa de ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadanos.

A su turno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, criticó la norma debido a que esta limita la participación ciudadana, según estimó.

“El referéndum es un derecho fundamental de los ciudadanos para participar directamente, sin la intervención del Congreso, en la dación o reforma de la Constitución y la ley o formación de un acto administrativo. La democracia representativa no puede suprimir la democracia directa”, manifestó en redes sociales.

Ante ello, María del Carmen Alva (Acción Popular), presidenta del Legislativo, defendió el proyecto de ley y exhortó al Gobierno a ser “más responsable en sus declaraciones”.

“Cada día me sorprendo más de la declaraciones del ministro de Justicia [Aníbal Torres], porque no se limita el derecho a referéndum, eso es lo que está en la constitución. Es simplemente interpretar lo que ya está escrito que es que cualquier tema de modificación pasa necesariamente por el Congreso, eso está en el artículo 206, no puedo creer cómo pueden informar mal a la población”, manifestó a RPP.