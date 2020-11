La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, consideró este sábado que la candidatura del exmandatario Martín Vizcarra al Congreso de la República por el partido Somos Perú, estaría “retando” a la población, que se ha mostrado “muy sensible al asunto de la corrupción en los sectores políticos”.

“Hay que tener cierta prudencia política porque el mensaje que estamos dando a la población los políticos es que se puede estar involucrado en una serie de hechos y en lugar de responder como corresponde ante los órganos de justicia, estamos retando un poco a la población en el tema de volver a intentar una representación”, afirmó en diálogo con RPP.

El último viernes, el expresidente Martín Vizcarra anunció que postulará al Parlamento en el marco de las próximas Elecciones Generales 2021 con el partido Somos Perú, encabezando la lista de candidatos por Lima.

“Hemos conversado y hemos recibido la invitación de la presidenta del partido Somos Perú [Patricia Li]”, sostuvo en entrevista con el programa “Nada está dicho” de RPP.

Al respecto, Mirtha Vásquez señaló que, pese a que legalmente no existen impedimentos para la postulación de Vizcarra Cornejo, sí “hay un tema delicado”.

“La población tiene claro que el señor Vizcarra, si bien es cierto el proceso de vacancia tiene una serie de cuestionamientos en la forma y la oportunidad, creo que todos estamos claros de que hay indicios serios de responsabilidad”, sostuvo.

Además, precisó que -desde su punto de vista- existe “riesgo” de que Vizcarra pueda “ser beneficiado” por la inmunidad parlamentaria, que aún no termina de debatirse en el pleno del Congreso.

“Hay un riesgo de que él pueda ser beneficiado con esta figura porque en el Congreso todavía no hemos terminado de debatir la reforma y si no alcanzamos con los tiempos vamos a tener el tema de la inmunidad parlamentaria como siempre ha estado regulada y que ha servido como mecanismo de impunidad, entonces, sí tenemos un alto riesgo de que si no se logra la reforma, los políticos que ingresen en el próximo periodo tengan todo este manto de protección”, sentenció.