Moisés Mamani se va a allanar a pedido de levantamiento de inmunidad

El legislador por Fuerza Popular, Moisés Mamani, se allanará a pedido de levantamiento de inmunidad. El congresista está dispuesto a defenderse 'como debe ser'.

"Bueno yo estoy llano a que me investiguen, no tengo por qué escaparme, yo me allano al levantamiento de mi inmunidad, porque ese caso se ha archivado en dos ocasiones y que se investigue como debe ser", comentó Mamani.

Añadió que no le importa el día que lo investiguen, sino que responderá tanto por el caso de la aereomoza, así como un supuesto intento de fuga a Bolivia.

"Si lo levantan mañana el miércoles o jueves para que levanten la inmunidad, no estoy asustado ni mucho menos que se me investigue, me defenderé en los poderes correspondientes".

De otro lado, se abstuvo de responder sobre la renuncia de su ahora excolega de bancada Francisco Villavicencio y también sobre el pedido de cuestión de confianza de mañana 4 de junio.