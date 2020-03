La congresista electa de Acción Popular, Mónica Saavedra, negó las acusaciones de la exfuncionaria de la Municipalidad de Jesús María, Mónica Tissoni, quien indicó que el alcalde de dicho distrito, Jorge Quintana, solicitó a los empleados que apoyen a la ahora legisladora en las elecciones internas del partido político.

“Rechazo categóricamente las acusaciones de la señora Mónica Tissoni, quien de manera ligera, irresponsable y sin prueba alguna, sostiene que el alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, ha utilizado fondos públicos para apoyar mi campaña como candidata al Congreso de la República”, indicó a través de un comunicado.

Tissoni aseguró el último domingo que los trabajadores de la referida municipalidad fueron miembros de mesa en las elecciones internas de Acción Popular, en la cual Saavedra quedó primera y algunos fueron personeros en las pasadas elecciones congresales extraordinarias a pedido del burgomaestre.

Al respecto, el alcalde de Jesús María indicó que apoyó a Mónica Saavedra como parte de los 36 candidatos que Acción Popular tenía en Lima y reconoció que puso personeros en su distrito.

La electa legisladora aseguró que “en el plazo previsto por ley” presentará un informe detallado de todos los gastos de su campaña electoral.

“Todos los aportes de familiares, amigos y correligionarios están debidamente declarados, así como las facturas y comprobantes de pago de los gastos incurridos en mi campaña”, manifestó.

Asimismo, Saavedra indicó que se somete a todas las acciones de control y fiscalización de las autoridades pertinentes sobre sus gastos de campaña. Sin embargo, expresó su indignación ante lo que consideró una “campaña difamatoria”.

“Lo que no voy a aceptar es una campaña difamatoria, orquestada por una señora a quien no se le renovó su Orden de Servicio como locadora de la Municipalidad de Jesús María. Entiendo su enojo, pero considero que no tiene ningún derecho a difamarme”, cuestionó.

Además, señaló que en las últimas semanas ha recibido ataques infundados de lo que sería una campaña de “bullying político y acoso” en su contra por ser “raro que una mujer nueva en política haya logrado ganar las elecciones internas de mi partido (bajo el sistema “un militante, un voto”); y ser la candidata con más votos del partido más votado”.

Finalmente, precisó que desde el primer día de gestión trabajará por representar a quienes la apoyaron con sus votos y que los “ataques sistemáticos” solo la fortalecen como mujer y política.