Montenegro sobre captura de Donayre: "Las sentencias del Poder Judicial se tienen que cumplir"

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, señaló que las sentencias del Poder Judicial deben cumplirse en todos los casos que estén pendientes luego de conocer que el prófugo excongresista Edwin Donayre fue capturado esta noche en Puente Piedra.

“Lo dije desde el primer día en que se supo la noticia. Las sentencias del Poder Judicial se cumplen, esta es una sentencia del Poder Judicial, se tiene que cumplir, no solamente en este caso, en todos los casos pendientes y yo espero que el Perú entre a una nueva era donde se respete cada centavo del sector público", afirmó a Canal N.

Gloria Montenegro perteneció a la bancada Alianza para el Progreso cuando estuvo en el Congreso, la misma que integró Edwin Donayre. La ministra señalo que, pese a ello, tanto en el caso del excongresista como en el de Benecio Ríos (otro miembro de la bancada sentenciado) tuvo una posición “firme y categórica desde el primer momento”.

Indicó que “hubo un mal filtro” no solo en su partido, sino en todas las organizaciones políticas, por lo que instó a los partidos políticos pasar a los candidatos por un “filtro exhaustivo” para evitar más casos como los de Donayre.

La titular del sector Mujer señaló que los ciudadanos esperan “un país libre de corrupción” y para ello el Gobierno implementará “un portal interactivo donde podamos ver cada una de las hojas de vida” de los candidatos a las elecciones parlamentarias 2020.

“El primer colador tiene que ser en las elecciones internas cuando cada partido evalúe a cada uno de los candidatos. No solamente que no tengan sentencias, [sino] que no tengan ningún tipo de antecedentes”, afirmó.