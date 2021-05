Morados no se definen entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo

Ante el escenario de segunda vuelta electoral, el Partido Morado tiene dificultades para consensuar una postura institucional frente a los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

MIRA AQUÍ: Envían 200 policías a Chota para debate entre candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo

Las corrientes internas se han polarizado. Hay posiciones de apoyo resuelto a Fujimori hasta el voto blanco y viciado, pasando por quienes prefieren esperar un pronunciamiento del partido.

El congresista Gino Costa dijo a Correo que el pronunciamiento del partido ha sido pospuesto. “La reunión con Castillo se postergó por su indisposición (de salud). La idea era que los morados decidirían este fin de semana”.

“El Partido Morado tomará una decisión al respecto luego de conversar con ambos candidatos y deliberar internamente. Como congresista estoy obligado a respetar la neutralidad electoral”, precisó.

Por su parte, en una columna de opinión en Perú21, Susel Paredes, virtual congresista que encabezó la lista parlamentaria de los morados, se lanzó a promover el voto en blanco y viciado. Ella es “invitada” en el Partido Morado, y militante de Fuerza Ciudadana, aliado de los morados.

MIRA AQUÍ: Keiko Fujimori llega a Jaén y se dirigirá a Chota para debate con Pedro Castillo

“Ante este escenario -escribe Susel Paredes- se presenta una tercera posibilidad y es la de no votar por ninguno, que manifestemos nuestro rechazo a ambas candidaturas”, escribió.

INSTITUCIONAL. Entre tanto, la actual congresista Angélica Palomino Saavedra señaló a Correo que mantiene dudas sobre ambos candidatos y esperará los debates para tener una postura.

No obstante, como opinión personal, afirmó lo siguiente: “Creo que estamos ante dos extremos”.

En ese sentido, la legisladora Zenaida Solís manifestó a este diario: “Vamos a hacer un pronunciamiento como partido. A mí no me parece bien hacer un pronunciamiento personal. Solo llamar a la responsabilidad: son dos candidaturas que no han tenido una altísima votación.Todo lo contrario”.

Desde otra óptica, hace unos días, Pedro Gamio Aita, quien fuera representante del Partido Morado ante el JNE, anunció públicamente que respaldará con su voto a Keiko Fujimori.

“La gobernabilidad está en juego en el país”, dijo entonces.

“No podemos arriesgarnos a situaciones que nos lleven a un estatismo que no corresponde a los tiempos presentes”, agregó.

DIVISIÓN Costa, Susel y Gamio con posturas diferentes sobre 2da. vuelta.

VIDEO RECOMENDADO:

Retiro de la AFP: Comisión de Economía aprueba por insistencia el dictamen