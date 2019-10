Muñoz sobre Melisa Gonzáles: "Es inconcebible que haya personas que no respeten los límites de velocidad"

Síguenos en Facebook

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, se pronunció en referencia a la economista Melisa Gonzáles Gagliuffi, protagonista del accidente de tránsito el pasado viernes en San Isidro que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes.

"Me parece inconcebible que hayan personas que no respeten los límites de velocidad. Y eso es parte de la cultura que tenemos que tener como ciudadanos: no podemos ir por encima de velocidades (permitidas), no se puede distraer una persona (que está conduciendo) chateando o haciendo otra cosa…", cuestionó el burgomaestre.

Subrayó que estas situaciones que ponen en peligro a los peatones y a los mismos conductores "sucede a cada rato".

"Veo que a gente que, lejos de ser cuidadoso en su manejo, está distraída. Y, esto (la tragedia) puede ser producto también de una distracción, porque de lo que hemos visto en cámaras, aparentemente, no ha habido cierre de vehículos como se aducía", finalizó Jorge Muñoz, durante la presentación del avance de obras del puente peatonal Malecón Checa, que se encuentra al 60% de su construcción y unirá a los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino.

Finalmente, el alcalde se mostró empático con la familia de los jóvenes fallecidos. "Lamento, profundamente, lo que ha pasado a estas familias. Me pongo a pensar que podría haberle pasado a mis hijos, o a un pariente. Me solidarizo con estas personas que están sufriendo esta situación penosa", declaró Muñoz.

Causa principal: Excesiva velocidad

El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gabriel Ferrer, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, señaló que González Gagliuffi manejaba a excesiva velocidad en el momento del accidente.

Esa fue a la conclusión a la que llegaron los peritos de la PNP, encargados de la investigación de lo ocurrido el último viernes.

El Ministerio Público consiguió que se dicte 15 días de impedimento de salida del país contra González Gagliuffino, implicada en el accidente de tránsito ocurrido en la Av. Javier Prado Oeste, en el distrito de San Isidro.

Sin licencia de por vida

La economista no volverá a conducir un vehículo en su vida y así lo confirma el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a El Comercio. La mujer que atropelló y mató a dos jóvenes en San Isidro, tendrá inhabilitado definitivamente el brevete, tal como lo indica el Reglamento Nacional de Tránsito.

La inhabilitación del brevete se debe a la infracción M39, considerada muy grave, la cual sanciona el “conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento”.