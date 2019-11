Nadine Heredia acudió a oficinas del Equipo Lava Jato

Síguenos en Facebook

La exprimera dama, Nadine Heredia, acudió a las oficinas del Equipo Especial del caso Lava Jato del Cercado de Lima, la mañana de este lunes.

La esposa del expresidente Ollanta Humala llegó a la sede del Ministerio Público en momentos que el Poder Judicial escuchaba los alegatos del representante de la Fiscalía para impedir los viajes al exterior de la exprimera dama por el caso Gasoducto Sur.

Heredia Alarcón fue captada por Canal N cuando se retirada de esa sede del Ministerio Público. A su salida, se negó a brindar declaraciones a la prensa.

Ella reapareció a un día de la difusión de unos audios que registran los diálogos entre los fiscales y Martín Belaunde, quien aspira a ser colaborador eficaz del caso Lava Jato en el marco de las investigaciones seguidas a Humala Tasso y al ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, por el caso La Centralita.

La exprimera dama lucía un vestido de color oscuro con estampado y gafas oscuras. Llegó en una camioneta negra y en compañía de una mujer.

El último domingo, se difundieron las grabaciones analizadas por The Intercept Brasil y Ojo Público, en las que se revelan que dos fiscales del sistema anticorrupción coordinaron con el ex empresario Martín Belaunde para que su declaración no contradiga la versión oficial del Ministerio Público.

“Si a usted le es útil, lo acusamos; si no es útil, es como si no existiera”, señaló Belaunde quien se encuentra internado en el penal de Piedras Gordas.