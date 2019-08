Nakazaki: El registro de visitas no prueba que PPK haya realizado actividad política

El abogado de PPK señaló que el fiscal no ha probado el carácter de las visitas al expresidente.

César Nakazaki, abogado del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, consideró que el Ministerio Público no ha probado que su patrocinado haya realizado actividades políticas a través de las visitas que recibió en su vivienda, donde cumple detención domiciliaria.

En la audiencia donde se evaluó el pedido de prisión preventiva de la fiscalía, Nakazaki señaló que "no se ha violado" la regla de conducta que prohíbe realizar actividad política porque solamente el registro de visitas no lo prueba.

"El fiscal (José Domingo Pérez) necesitaría probar el contenido. Y en materia de visitas no hay ninguna restricción [...] No dice solo visitas médicas, solo visitas de abogado, ninguna restricción", aseveró.

La defensa de PPK manifestó que los políticos que visitaron al expresidente "son sus amigos de toda la vida" y ello no demuestra que haya sido una reunión de carácter político. "El señor fiscal lo único que tiene con el registro de visitas es que lo fue a visitar la vicepresidenta, pero la naturaleza de la reunión cómo la prueba?", cuestionó.

Además, indicó que las "reuniones sociales" que argumenta el fiscal no han "afectado el desarrollo del proceso", ya que los testimonios que brindaron los visitantes, por ejemplo el caso de Gilbert Violeta, fueron previos a las visitas que se realizaron en la casa de PPK.

Por este motivo, y fundamentando también el riesgo de salud que la fiscalía no ha podido probar que no existe y la edad del exmandatario, César Nakazaki aseguró que no debería proceder el pedido para que se revoque el arresto domiciliario que, según el abogado, PPK ha estado cumpliendo de forma irrestricta.