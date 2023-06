La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, se refirió este viernes a la ley que prohíbe el matrimonio infantil en nuestro país, y señaló que desde el gobierno están trabajando en los tres niveles para proteger a las niñas y adolescentes.

“Tenemos que como sociedad asumir nuestra responsabilidad de crear las condiciones para que ellas puedan crecer. ¿Cuál es el lugar de una niña un adolescente?, terminar la escuela, terminar sus estudios, para poder garantizar su autonomía y pueda ir a decidir sobre proyecto de vida que quiera tener”, indicó la ministra en Canal N.

Asimismo se refirió acerca de los matrimonios forzados, donde las niñas y adolescentes son obligadas a casarse para que el adulto las pueda “mantener”, ya que los padres, por distintas razones no quieren hacerse responsables.

“No solamente levantamos nuestra voz sobre matrimonio infantil, ese matrimonio forzado, porque detrás puede haber encubierto violaciones sexuales a niñas y adolescentes, y vemos la cantidad elevada de embarazos de niñas y adolescentes”, denunció.

“Están en una situación de vulnerabilidad porque son todavía menores de edad, no han terminado los estudios, no tienen autonomía económica, están a merced de ese adulto”, agregó.

Más de 800 denuncias de violencia en 2021

Asimismo, indicó que el MIMP registra incidencia de violencia en niñas y adolescentes que ya está en una relación conyugal. El programa Aurora ha registrado en el año 2021 más de 800 denuncias de violencia.

“Muchas de ellas son entregadas por sus padres, tal vez por situaciones precarias o creencias irracionales, como que ‘bueno no tengo para darte alimentarse y te doy alguien para que te de estudios’. Eso ya lo hemos reconocido como una forma trata de personas y explotación sexual”, remarcó.

La ministra Tolentino indicó que el MIMP trabaja para que las adolescentes tengan vocerías, tengan una voz propia y mencionen sus derechos.

“Lo normal no es que las niñas y las adolescentes se casen, ¿Por qué no es normal? Porque están en un proceso de madurez, porque no tiene la madurez plena para tomar decisiones trascendentales, porque son fácilmente inducidas, influenciadas, para poder caer en alguna situación”, sentenció.