Natale Amprimo: "Se hizo cuestión de Estado por una propuesta mal planteada"

¿Cuál es su impresión sobre el proceso para la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)?

Cuando se planteó inicialmente en setiembre más o menos del año pasado, dije que un tema tan importante como la reforma de justicia no podía ser visto de manera atolondrada, y que los proyectos que se habían planteado eran, simplemente, una suerte de maquillaje, pero que no abordaban los problemas que una reforma de este tipo debe considerar.

¿A qué se refiere?

La verdad es que los proyectos han sido bastante improvisados al punto de no tener ni siquiera una disposición transitoria de quién asume las funciones del Consejo (Nacional de la Magistratura) en tanto este se disuelve y no entraba en funcionamiento la Junta. Y, lamentablemente, todas esas advertencias no se han escuchado. Más parece que se ha preferido el aplauso sencillo y capitalizar una suerte de indignación popular que abordar, de manera seria y responsable, un tema como este.

¿Considera que ello generó la demora en la instalación de la Junta que hoy vemos?

Es por un mal diseño. Inclusive, la propuesta no tiene fórmulas de actuación inmediata. En el fondo, lo único que revela es que la normativa propuesta -lamentablemente aprobada por el Congreso- ha sido improvisada y elaborada por muy poca experiencia normativa. Yo lo puedo decir porque lo advertí en un primer momento.

¿Qué se espera en los siguientes días ante la nueva convocatoria para la JNJ?

Esto va a ser una vez más una nueva desilusión lamentablemente para el pueblo peruano.

¿Esta situación impacta en el sistema judicial ante la falta de un ente para el nombramiento y/o ratificación de jueces?

Porque no se ha contemplado un mecanismo provisional.

¿Debió haberse hecho?

Por supuesto. En tanto no se creaba la Junta Nacional de Justicia, ¿quién asumía las funciones del Consejo? Eso no está contemplado. Ese es un grave error (...). Una reforma judicial es un tema de muy largo aliento y de mucha trascendencia. No puede ser visto en términos tan sencillos y tan simples como los que hemos visto. Una vez más se ha demostrado que el Gobierno -con la clara anuencia lamentable del Congreso- hizo una cuestión de Estado por una propuesta que estaba mal formulada. La ley tiene una serie de errores garrafales.

¿Este escenario de incertidumbre se podría replicar en el segundo proceso que se convoque?

No quisiera ponerme en un escenario así. Lo cierto es que no se ha avanzado y se ha incurrido en los errores que se advirtieron.